I grandi show del Casinò di Sanremo: cresce l’attesa per ‘Dream Magic’ di sabato al Teatro dell’Opera

Sabato alle 21 si apre l’inverno ‘caldo di eventi’ del Casinò di Sanremo. Alle 21, al Teatro dell’opera in scena ci sarà ‘Dream Magic’, straordinario spettacolo, con i migliori artisti, per un’emozione senza fine tra sogno e realtà, mistero e arte magica con quel tocco di professionalità d’autore, che rende ogni esibizione diversa e al tempo stesso unica.

Accade sempre qualcosa di nuovo e di coinvolgente e ogni artista si esprime in maniera originale nell’universo di ‘Dream Magic’ condotto da un ospite d’eccezione: Walter Rolfo. Masters of Magic ha rivoluzionato millenni di arte magica, creando una nuova filosofia di spettacolo: una versione live dello ‘story-telling’, dove le emozioni rappresentano la chiave di accesso al cuore e alle menti dello spettatore. Lo spettacolo è condotto da un grande professionista del mondo dello spettacolo: Walter Rolfo.

Autore e conduttore televisivo, illusionista, speaker al TEDxTrastevere e al WiredNext Fest, produttore e ideatore di ‘Masters of Magic’, programma di magia condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5, in quattro prime serate. Regia e light design di Alessandro Marrazzo. I costi dei biglietti: 30 € platea 1° settore, 20 € platea 2° settore, 15 € galleria. Si potranno acquistare presso la biglietteria all’ingresso di Porta Teatro, fino a giovedì dalle 17 alle 19: venerdì e sabato 11/15 e 17/21.