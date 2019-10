Diano Castello: sabato prossimo torna la rassegna teatrale dedicata alle compagnie della provincia

Sabato 19 ottobre ha preso il via 'Autunno-Inverno', la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali affiliate FITA della Provincia di Imperia. Ha aperto la rassegna la compagnia 'Amici del teatro di San Bartolomeo al mare' con la commedia 'Il piacere di essere onesti', coinvolgendo il pubblico in una serata allegra e divertente.

Sabato prossimo l'appuntamento sarà con la compagnia 'Riemughe Surve' (Montalto) che porterà in scena 'Navigando senza l'aiga', commedia in dialetto che prende in giro l'ormai eterna dipendenza dal mondo del web. L'appuntamento è presso il Teatro Concordia di Diano Castello con inizio alle 21 (l'ingresso è gratuito ad offerta libera). A fine spettacolo sarà offerto un piccolo rinfresco per dar modo al pubblico di scambiare due parole con gli attori ed i tecnici della compagnia in scena. La manifestazione si svolge in collaborazione con il Comune di Diano Castello, che ha accolto la proposta con entusiasmo e grande disponibilità e con il patrocinio del Comitato Regionale FITA Liguria.

Sul palco si alterneranno compagnie provenienti dall'estremo levante all'estremo ponente della Provincia e porteranno in scena commedie in italiano ed in dialetto, farsa in costume, monologhi, teatro sociale e molto altro.

Di seguito le altre date:

16 novembre - Teatro Ventemigliusu - "Pescavui de cana"

30 novembre - Compagnia Stabile Città di Sanremo - "Aria de Festival"

11 gennaio - Ramaiolo in Scena (Imperia) - "Con-Divisione"

18 gennaio - Fabricateatro (Imperia) - "Chi dice donna"

25 gennaio - Compagnia Stabile di Vallecrosia / Teatro della Luna - "Il servitor servito"