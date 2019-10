C'è tempo fino al 25 novembre per partecipare al contest umoristico dedicato al 70° anniversario del Festival di Sanremo.

Sta riscuotendo grande successo il contest promosso dal Gruppo editoriale Morenews, Edizioni Zem di Vallecrosia (IM) insieme al cartoonist Tiziano Riverso.

Sono già 20 i vignettisti e cartoonist, che hanno raccolto l’invito a partecipare al contest umoristico: “Festival di Sanremo: 70 anni tra sorrisi e melodie”, inserito nella prima edizione della Rassegna Sanremo Humor Festival. Gli elaborati saranno esposti in una mostra, che si terrà nei locali della Federazione Operaia di Sanremo nella settimana del Festival.

Guido Silvestri, in arte Silver, famoso fumettista italiano, conosciuto per aver dato vita al personaggio umoristico di Lupo Alberto, sarà il presidente della giuria composta da disegnatori, critici d’arte ed esperti di fumetti, che selezionerà i vincitori del contest.

La rassegna è rivolta a tutti i cartoonist e disegnatori, e la partecipazione è gratuita.

Gli elaborati dovranno seguire il tema: Il Festival di Sanremo in tutte le sue sfaccettature.

Il concorso suddiviso in due sezioni:

elaborati in bianco e nero relativi agli anni dal 1951 al 1976, che sono stati ospitati dal Casinò di Sanremo elaborati a colori relativi agli anni dal 1977 ad oggi

Le opere dovranno essere inviate in forma elettronica, in bianco e nero o a colori, possibilmente con testo umoristico. 2 opere per autore per ogni sezione nel formato

massimo di un A4, in risoluzione 300 DPI, e nei formati TIFF, PDF e JPG.

Altri formati non saranno tenuti in considerazione.

Insieme al disegno si richiede di unire la domanda di adesione allegata al bando.

Scadenze:

Premi:

Bando Regolamento

Contest

“Festival di Sanremo: 70 anni tra sorrisi e melodie”

Tema:

Il Festival della Canzone italiana di Sanremo, il prossimo anno festeggerà il 70° anniversario. Una straordinaria e interessante occasione per ricordare un evento, che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese. Dalla sua nascita avvenuta nel gennaio del 1951 il Festival di Sanremo è entrato a fare parte del nostro calendario, con i suoi riti, le polemiche, i pettegolezzi e le curiosità. Da sempre in grado di richiamare l’attenzione del pubblico è entrato in tutte le case, dapprima con la radio e poi dal 1955 con la televisione, che in Italia e nel mondo ha reso popolari non solo le melodie, ma anche i volti dei cantanti e dei presentatori. Questa manifestazione ha accompagnato le mode e i consumi di un’Italia, uscita dalla guerra, che si stava modernizzando e trasformandosi da pase rurale a paese industriale fino agli anni duemila. Ricostruire la storia di questa manifestazione attraverso disegni umoristici che ricordano e invitano a sorridere di episodi simpatici, personaggi famosi e popolari melodie.

Partecipazione

La rassegna è aperta a tutti i cartoonist e disegnatori italiani e la partecipazione è gratuita.

Le opere dovranno essere inviate in forma elettronica, in bianco e nero o a colori, possibilmente corredate da un testo umoristico.

Ogni autore potrà inviare un numero massimo di tre opere di grandezza non maggiore di 210 × 297 mm (A4), con risoluzione 300 DPI, e nei formati TIFF, PDF e JPG. Altri formati non saranno tenuti in considerazione.

Insieme al disegno si richiede di unire la domanda di adesione allegata al presente bando.

Le opere devono essere inviate al seguente indirizzo email: stampa@edizionizem.com

Scadenze:

entro 25 novembre 2019 la presentazione delle opere

entro 30 novembre 2019 la giuria nominata dai soggetti promotori individuerà le opere che saranno esposte in una mostra che si terrà a Sanremo durante il prossimo Festival della Canzone e che saranno inserite in una eventuale pubblicazione.

entro 20 dicembre 2019 sarà data comunicazione a tutti i partecipanti del risultato della selezione e individuati il vincitore del primo premio e i premi speciali.

Premi:

ai vincitori delle due sezioni è riconosciuto un premio di 200 euro unitamente all’invito a Sanremo durante il prossimo festival di Sanremo per ricevere la targa premio ed inaugurare la mostra degli elaborati partecipanti al concorso.

Ai vincitori sarà inoltre offerto un cesto con prodotti enogastronomici del territorio.

Condizioni di partecipazione

L’autore concede all’ organizzatore l’autorizzazione per la riproduzione dell’opera per la mostra e per eventuali manifesti, pubblicazioni o comunicazioni su siti internet o social. La proprietà degli elaborati rimarrà comunque all’autore.

Tutte le opere selezionate saranno pubblicate sul sito del soggetto promotrice.

Le opere verranno giudicate dalla giuria tecnica che attribuirà un premio all’opera più bella, originale e più legata al tema. Il primo classificato riceverà una targa premio, che sarà consegnata a Sanremo durante il prossimo Festival della Canzone. La giuria potrà inoltre assegnare ulteriori riconoscimenti e segnalazioni, con targhe speciali. Tutti gli autori premiati verranno contattati per ricevere il premio.

A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione ed una copia dell’eventuale pubblicazione con le opere selezionate.

La partecipazione alla rassegna o mostra comporta l’accettazione di tutte le informazioni contenute nell’invito.

Le opere saranno esposte per tutta la durata del Festival presso una sede che sarà indicata dall’organizzazione.

Dichiarazione:

Dichiaro di aver preso visione dell’invito alla rassegna organizzato dal Gruppo editoriale Morenews e da Zem edizioni e di accettarlo incondizionatamente.

Attesto inoltre:

1. Di essere l’autore / autrice dell'opera presentata e di possederne la proprietà esclusiva.

2. Di concedere, senza ricompensa, il diritto di riproduzione dell'opera all’ente organizzatore.

3. Di consentire al trattamento dei dati contenuti nella scheda di partecipazione (dLgs. n. 196/2003-Codice

in materiale di protezione dei dati personali

Firma: _____________________________

Luogo e data: ______________________

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

PER LA RASSEGNA ……………………………………………………

* Campi obbligatori - scrivere in stampatello

TITOLO DELLE OPERE (max 2 per ogni sezione) :

NOME e COGNOME: *

…………………………………………

DATA DI NASCITA: *

…………………………………………

PAESE DI RESIDENZA: *

…………………………………………

INDIRIZZO: *

…………………………………………

CODICE POSTALE e CITTA’: *

…………………………………………

…………………………………………

EMAIL: *

…………………………………………