Mac Pro, MacBook, e altri computer Apple: le principali differenze

Se si decide di passare ad un computer Apple, è bene considerare che esistono diverse possibilità a disposizione, che possiamo classificare in 3 macrocategorie: MacBook (portatili), iMac (all-in-one) e altri Mac da scrivania. In quest'ultima classificazione rientra anche il Mac Pro. A proposito: tenendo conto delle straordinarie caratteristiche del Mac Pro , possiamo dire senza alcun dubbio che si tratta del computer più potente di casa Apple.

I vantaggi dei computer Apple

I computer Apple, nel complesso, offrono i seguenti vantaggi a chi li utilizza:

Possono sfruttare l'ecosistema Apple: ciò vuol dire che qualsiasi componente hardware della Apple è già pronto all'uso, e funziona in modo ottimale senza doverlo prima configurare, e senza dover stare attenti nel capire se sia o meno compatibile.

Sono più sicuri rispetto ai PC con Windows, perché presentano un minore rischio di malware e virus (questo però non significa che sono invulnerabili).

Cosa sono i MacBook

Quando si parla di MacBook si fa riferimento ai computer portatili della Apple. Hanno materiali ricercati ed una qualità costruttiva eccellente, il che li rende tra i migliori portatili presenti in commercio. Attualmente si suddividono in 2 famiglie diverse:

MacBook Air : è molto sottile e leggero, ed è definibile come un ultrabook. Rispetto al MacBook "tradizionale" esistito fino al 2019 e con cui è coesistito per molti anni, ha più porte a sua disposizione, ma in precedenza aveva un display meno definito, poi sostituito nei modelli successivi con qualcosa di nettamente migliorato. Nato nel 2008, nel corso degli anni il MacBook Air si è rinnovato in modo significativo, presentando caratteristiche sempre più avanzate. Si rivela facilissimo da trasportare. Ha un'autonomia di 12 ore in uso. Presenta un display da 13 pollici.

MacBook Pro: ha delle componenti hardware adatte all'utilizzo professionale, quindi è un computer più potente del MacBook Air. Inoltre, si contraddistingue anche per un design più ricercato. Si trova sia nella versione da 13 che da 15 pollici.

Cosa sono gli iMac

Gli iMac sono soluzioni "all in one", nel senso che il telaio del monitor contiene anche tutti i componenti necessari per far funzionare il computer (processore, memorie, scheda madre...). Si tratta di computer molto sottili, che occupano pochissimo spazio sulla scrivania. Tutto ciò di cui si ha bisogno per usarli è il monitor-computer (l’iMac in senso stretto) oltre alle periferiche di puntamento, come la tastiera e il mouse.

Gli iMac si suddividono in: iMac propriamente detti e in iMacPro. Questi ultimi sono più costosi, perché sono pensati per uso professionale e dunque sono anche molto più potenti.

Altri computer desktop della Apple

Tra i computer desktop della Apple, cioè da scrivania, non troviamo soltanto gli iMac, ovvero i computer sottilissimi con schermo già integrato prima descritti, ma anche altri due modelli che si caratterizzano per le seguenti peculiarità:

Il Mac Pro è il computer più potente di casa Apple, ed è destinato all'uso da parte dei professionisti. Il suo look per quanto riguarda il modello 2019 è sicuramente originale, in tanti lo definiscono “a grattugia”. Il modello 2019 sostituisce quello della versione 2013, che aveva una forma cilindrica. Ha la particolarità di poter essere configurato su richiesta del cliente in alcune sue componenti interne, che in tutti i casi si rivelano molto interessanti, in particolar modo per chi usa il computer per effettuare operazioni molto complesse, come ad esempio il montaggio video professionale, o altri tipi di lavori che le persone specializzate in determinati settori sono chiamate a svolgere.

Il Mac Mini è anch’esso potente sotto molti aspetti, specialmente nella sua ultima versione oggi disponibile, ma molto di meno rispetto al Mac Pro. In ogni caso, l'utente medio può trovarsi molto a suo agio anche con questo computer, che per ovvi motivi costa anche meno. Si caratterizza per essere una piccola scatoletta, nella quale sono racchiuse tutte le sue componenti più importanti per poter funzionare. A tale scatoletta vanno ovviamente collegati monitor e periferiche di puntamento, come la tastiera e il mouse.