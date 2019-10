Sanremo: ingerisce ovulo di droga appena acquistato e spintona Carabinieri per sfuggire al controllo, 48enne di Bordighera arrestato

Un 48enne di Bordighera è stato arrestato a Sanremo per resistenza pubblico ufficiale. L'uomo aveva appena comprato della droga da uno straniero. I Carabinieri della sezione Operativa avevano assistito allo scambio denaro-stupefacente, attraverso una stretta di mano.



I militari erano impegnati in un apposito servizio di controllo dell’area urbana finalizzato al contrasto allo spaccio di stupefacenti, quando hanno notato il 48enne, volto noto alle forze dell'ordine. All'arrivo degli uomini dell'Arma il bordigotto ha pensato di sfuggire al fermo, dapprima, ingerendo l'ovulo di droga e poi spintonando i militari.



I Carabinieri l'hanno fermato mentre il pusher è riuscito a scappare. Dopo una notte agli arresti domiciliari, l’arrestato è stato giudicato per direttissima.