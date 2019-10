Imperia: è morto don Gustavo Del Santo, aveva 94 anni. I funerali saranno celebrati giovedì

E’ morto questa mattina, alla casa di riposo Betlemme dove era ricoverato da diversi anni, don Gustavo Del Santo. Era nato ad Imperia (Oneglia) il 13 novembre 1924 e venne ordinato sacerdote ad Oneglia il 28 giugno 1947. Ottenne la Laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Genova.

Fu Vicario Parrocchiale della Parrocchia di San Giovanni Battista in Oneglia, sino al 1950, quando venne nominato parroco di Poggialto (1 ottobre 1950-14 luglio 1955) e quindi parroco di Oliveto (15 luglio 1955-1 novembre 1963). Venne poi nominato Vicario parrocchiale di San Maurizio e CC. MM. In Imperia e ne divenne anche canonico effettivo quando venne ricostituito il Capitolo Collegiale della Concattedrale e dove si impegnò moltissimo nel trasmettere a molte generazioni l’amore per la Musica Sacra dirigendo personalmente la Corale Parrocchiale.

Insegnò per moltissimi anni Filosofia nel Liceo Scientifico Vieusseux di Imperia. Fu membro del Consiglio presbiterale dal 1985 al 1989. Fu Assistente ecclesiastico del Serra Club di Imperia per moltissimi anni, come pure dell’Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di N.S. Gesù Cristo. Da alcuni anni si era ritirato presso la Casa di riposo Betlemme di Imperia a causa delle diminuite risorse fisiche.

La salma verrà trasferita presso l’Oratorio di santa Caterina in Porto Maurizio, dove verrà recitato il S. Rosario domani alle 18.30. Il funerale verrà officiato dal Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti nella Basilica Concattedrale di San Maurizio giovedì alle 15.