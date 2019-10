A 83 anni è morto Augusto Zucchetto: Molini di Triora e Valle Argentina in lutto per il noto ristoratore ed ex amministratore comunale

Grave lutto in valle Argentina. All'età di 83 anni è morto Augusto Zucchetto, noto ristoratore dell'albergo ristorante Santo Spirito di Molini di Triora, dove ha lavorato per 56 anni, portando avanti l'attività della sua famiglia. Inoltre gestiva anche l'azienda agricola di Meregone.



Zucchetto era una persona molto conosciuta in vallata e soprattutto in questo borgo dove per tanti anni ha ricoperto l'incarico di vicesindaco ed assessore. In passato è stato uno dei principali promotori della nascita del Laghetto delle Noci, come attrazione capace di incentivare il turismo tanto per Molini quanto per la Valle.



Il funerale si terrà domani alle 10.30, nella chiesa di San Lorenzo a Molini di Triora.



Alla famiglia Zucchetto vanno le condoglianze della redazione di Sanremo News e del gruppo editoriale More News.