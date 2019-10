CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 29 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- MALEFICENT: SIGNORA DEL MALE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Joachim Rønning - con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple - Fantastico - "Questa volta esploriamo la relazione fra Malefica e la Principessa Aurora, fra nuove alleanze e sfide ancora più difficili, nella lotta per proteggere la brughiera e le magiche creature che la popolano…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- JOKER – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- DOWNTON ABBEY - 16.45 - 19.15 - 21.30 – di Michael Engler - con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith - Drammatico - "Ambientato in una casa di campagna edoardiana all'inizio del XX secolo il racconto della vita della famiglia Crawley e del personale di servizio che lavora per loro…”

Voto della critica: ***



Doppia Programmazione

- FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI - 17.15 - 21.30 – di Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin - con Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell, Nicky Guadagni - Commedia/Horror - "Grace è la giovane sposa di Alex, l’erede della famiglia Le Domas, una ricca dinastia fondatrice dell'impero dei giochi da tavola. Durante la sua prima notte di nozze, viene invitata a partecipare a una tradizione familiare: il nuovo arrivato deve prendere parte a un gioco, in questo caso il nascondino, e cercare di battere il resto della casata. Ben presto il rito si rivelerà essere una terrificante caccia all'uomo. I Le Domas, infatti, sono convinti che se non uccideranno il nuovo aggiunto prima dell'alba, correranno il rischio di incappare in una terribile maledizione. Se, invece, Grace riuscirà a sopravvivere alla cruenta gara, potrà restare in famiglia. Ma riuscirà a vincere la partita contro a morte?…”

Voto della critica: ***

- SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK - 19.30 – di André Øvredal - con Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris - Horror - "Durante la notte di Halloween un gruppo di teenager è chiamato a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina della Pennsylvania…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- SE MI VUOI BENE – ore 17.15 - 19.30 - 21.30 – di Fausto Brizzi – con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni – Commedia/Drammatico - "Diego è un avvocato di successo, un depresso cronico. Un giorno incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l'esistenza ad ognuno di loro. Ma non tutto è perduto…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 16.30 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****

- GEMINI MAN – ore 19.30 - 21.45 – di Ang Lee - con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Ralph Brown - Azione/Drammatico/Fantascienza - "Henry Brogan, un assassino d'élite, viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa…”

Voto della critica: **

Centrale (tel. 0184 597822)

- TUTTO IL MIO FOLLE AMORE – ore 17.00 - 19.30 - 21.30 – di Gabriele Salvatores - con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian - Drammatico - "Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e scopre che non è proprio come se lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel piccolo gesto di responsabilità è solo l'inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viaggio lungo le strade deserte dei Balcani in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e Mario, che si sono messi all'inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, non si erano mai detti…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- MARTIN EDEN (rassegna Giuria Giovani) - ore 16.00 - 19.00 - 21.30 – di Pietro Marcello - con Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco – Drammatico - "Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e - influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden - si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- MALEFICENT: SIGNORA DEL MALE – ore 20.45 – di Joachim Rønning - con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple - Fantastico - "Questa volta esploriamo la relazione fra Malefica e la Principessa Aurora, fra nuove alleanze e sfide ancora più difficili, nella lotta per proteggere la brughiera e le magiche creature che la popolano…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- SE MI VUOI BENE – ore 20.45 – di Fausto Brizzi – con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni – Commedia/Drammatico - "Diego è un avvocato di successo, un depresso cronico. Un giorno incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l'esistenza ad ognuno di loro. Ma non tutto è perduto…”

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- TUTTO IL MIO FOLLE AMORE – ore 21.00 – di Gabriele Salvatores - con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian - Drammatico - "Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e scopre che non è proprio come se lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel piccolo gesto di responsabilità è solo l'inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viaggio lungo le strade deserte dei Balcani in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e Mario, che si sono messi all'inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, non si erano mai detti…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- DOWNTON ABBEY - 20.45 – di Michael Engler - con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith - Drammatico - "Ambientato in una casa di campagna edoardiana all'inizio del XX secolo il racconto della vita della famiglia Crawley e del personale di servizio che lavora per loro…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- PAVAROTTI – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Ron Howard - con Luciano Pavarotti, Spike Lee, Diana Spencer, Stevie Wonder, Bono, Placido Domingo – Documentario/Biografico/Musicale - "Il documentario racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore Luciano Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell'opera…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- MALEFICENT: SIGNORA DEL MALE – ore 21.00 – di Joachim Rønning - con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple - Fantastico - "Questa volta esploriamo la relazione fra Malefica e la Principessa Aurora, fra nuove alleanze e sfide ancora più difficili, nella lotta per proteggere la brughiera e le magiche creature che la popolano…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- YESTERDAY (in lingua inglese con sottotitoli) – ore 18.00 - 21.00 – di Danny Boyle - con Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, James Corden – Commedia/Fantasy - "Un musicista in difficoltà si rende conto di essere l'unica persona sulla Terra in grado di ricordare ancora The Beatles…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it