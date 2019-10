Ventimiglia: spettacolo annullato per la tragedia del ponte 'Morandi', il Comune pagherà 3.300 euro

Il Comune di Ventimiglia si accorderà per un rimborso pari a 3.300 euro con la ditta individuale ‘UDC Eventi’, che si era rivolta al Giudice di Pace di Treviso, chiedendo che venisse accertato l’inadempimento per la realizzazione dell’evento ‘Holi Color Explosion’, saltato lo scorso anno per la tragedia del ponte ‘Morandi’.

La ditta aveva chiesto la corresponsione all’attore di 4.986,57, oltre interessi moratori o, in subordine, al pagamento della somma di 4.600 euro, stabilita nel contratto quale corrispettivo, oltre interessi moratori, con vittoria delle spese legali. La Giunta Comunale ha poi autorizzato la costituzione in giudizio del Comune, contestando gli addebiti ed evidenziando che la manifestazione era stata annullata a seguito dei tragici eventi del crollo del ponte di Genova.

Era anche stato offerto un rimborso spese alla ditta per definire bonariamente il contenzioso, rifiutato dall’attore. La proposta formulata poi dal Giudice è stata di una corresponsione di 3.300 euro da parte del Comune all’attore e la Giunta ha deciso di accettare.