Il "Pesto Day" arriva anche a Corfù e la salsa ligure diventa uno dei condimenti preferiti dai greci

Anche in Grecia batte il cuore ligure: la tradizione legata al pesto genovese diventa patrimonio dell'umanità conosciuta come la seconda salsa più famosa al mondo.

In questi giorni e non certo per la prima volta, il pesto sta diventando anche motivo di solidarietà come spiega la giornalista Renata Cantamessa direttamente da Corfù, dove preparano la “bruschetta al pesto”:





L'intervista è stata effettuata in un ristorante particolare, segnalato dal delegato dell'Associazione dei ristoranti e dei cuochi italiani, il grande chef Giovanni Muzzillo. Proprio a Corfù e in tutta la Grecia il pesto sta diventando una grande tradizione; una solidarietà enogastronomia partita dall'attenzione per il ponte Morandi e che attraverso il Pesto Day ha fatto diventare la salsa ligure uno dei condimenti preferiti dai greci.

Durante il Pesto Day anche al ristorante di Michelangelo a Corfù, viene offerta la speciale bruschetta al pesto, in cambio di una donazione destinata alla causa benefica legata al ponte Morandi.