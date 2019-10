Dossier 'Principato di Seborga 2010-2019': il bilancio di quanto fatto in questi ultimi anni di governo

"Qualunque sarà l’esito delle elezioni di domenica 10 novembre, aver potuto guidare il Principato di Seborga è stato per noi un onore immenso. Gli ultimi 9 anni non sono stati sempre facili, ma sono stati in ogni caso meravigliosi, intensi e pieni di soddisfazioni: abbiamo raggiunto molti successi insieme, con impegno".

Interviene in questo modo il governo del Principato, facendo una analisi del lavoro svolto negli ultimi 9 anni. "Abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo - prosegue - e la nostra capacità per cercare di promuovere in maniera seria, in Italia e all’estero a livello diplomatico, mediatico, sportivo, turistico e folkloristico il nostro meraviglioso paese, la sua storia unica, le sue particolarità, le sue ragioni. A livello diplomatico, in particolare, abbiamo vissuto momenti molto belli ed “alti” che ci hanno chiaramente fatto capire che il Principato di Seborga è internazionalmente percepito come una realtà seria, meritevole di rispetto e considerazione. Ne citiamo alcuni, che sono ben descritti nel Dossier:

I Principi Marcello e Nina hanno incontrato S.M. la Regina Elisabetta II del Regno Unito.

Il Principe Marcello è stato ricevuto dalla famiglia reale di Giordania e in particolare da S.M. la Regina Noor.

Abbiamo accolto a Seborga una delegazione di importanti uomini politici e imprenditori degli Stati Uniti d’America (tra cui il Sottosegretario alla Difesa nel primo governo di George W. Bush e gli ex Governatori e Vicegovernatori di Nebraska e Carolina del Sud).

Abbiamo ricevuto a Seborga le LL.AA.RR i Principi della Corona di Norvegia, Haakon e Mette-Marit, in visita informale a Seborga durante una loro vacanza nei dintorni del nostro paese.

Nell’ambito di un loro viaggio ufficiale negli Stati Uniti d’America, Marcello e Nina di Seborga hanno visitato privatamente il Pentagono e la Casa Bianca. Sono stati ricevuti ufficialmente al Senato da un gruppo bipartisan di senatori. Hanno visitato la casa di George Washington, deponendo una corona sulla sua tomba. Ufficialmente accreditati come “Principi di Seborga”, hanno assistito ad una parata militare ad Arlington, VA.

Una delegazione del Principato di Seborga, guidata dal Principe, è stata ricevuta due volte in India, con un’accoglienza straordinaria che ancora ci emoziona.

Poche settimane fa, il Principato di Seborga ha ricevuto un importante riconoscimento diplomatico formale: il nostro Rappresentante Estero in Costa d’Avorio ha ricevuto l’accreditamento ufficiale quale Console del Principato di Seborga da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica della Costa d’Avorio".

Il governo del principato seborghino ha deciso di condividere alcuni degli importanti traguardi, in una sorta di bilancio che riassume tutto ciò che è stato fatto per Seborga in questi ultimi anni. E' scaricabile cliccando sotto.