Cresce il progetto della Cooperativa Sociale promossa dall’associazione Spes di Ventimiglia per inserire persone con disabilità e fasce deboli nel mondo del lavoro. La cooperativa Spes è titolare di due laboratori di trasformazione gastronomica, uno presso la sede dell’associazione in corso Limone Piemonte 63 e l’altro sempre a Ventimiglia in Località Varase.

La stessa è anche titolare di un negozio di vendita diretta di prodotti alimentari, sito nei pressi del mercato coperto di Ventimiglia. (la cooperativa Spes ha assunto negli anni 14 persone, 10 dei quali disabili). All’interno dei laboratori Spes lavorano fianco a fianco soggetti con disabilità psichica e/o fisica certificata, seguiti dal servizio disabilità dell’asl1 imperiese e/o dal servizio salute mentale della stessa volontari, operatori dell’associazione Spes Auser, richiedenti asilo con regolare permesso di soggiorno e, negli ultimi mesi, cinque soggetti appartenenti alla cosiddetta fascia grigia; persone che hanno superato almeno i 35 anni di età e che, pur non presentando patologie particolari, fanno fatica a reinserirsi nel mondo del lavoro esperendo, in relazione a ciò, una penosa condizione di emarginazione sociale.

Dal gennaio scorso Spes Coop Onlus, con la collaborazione dell’associazione Spes Auser di Ventimiglia, ha preso in gestione un nuovo lotto di terreni in località Gianchette (Via R.Zandonai snc); anche in questo caso, su un totale di circa 8.000 metri quadrati, circa 1500 sono in pien’aria, mentre la restante parte è occupata da serre chiuse. Vista l’ottima posizione soleggiata dell’appezzamento, nella parte in pien’aria è stata progettata la realizzazione di un agrumeto misto composto da circa cinquanta alberi da frutta (arance, limoni, clementini, mandarini e pompelmi) che andranno ad integrare la fornitura di frutta fresca di stagione per negozio Spes.

Cinque persone residenti nel Comune di Ventimiglia, sono state inserite proprio a sostegno del progetto di ampliamento delle attività agricole della Spes, tramite il recupero del nuovo lotto di terre sopra descritto, sito in Via Zandonai. Anche grazie al prezioso contributo economico della fondazione 'Casartelli - Perarro', si sta dunque provvedendo ad un primo intervento di bonifica generale del lotto in questione, al rifacimento completo degli impianti di irrigazione, ad una prima sperimentazione di colture orticole (nella fattispecie zucche provenzali) in serra, all’acquisto degli alberi di agrumi in vaso ed alla pulizia/preparazione del terreno esterno che, nella prossima primavera andrà ad accogliere gli stessi.