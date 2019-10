Bordighera: il parco Winter nel degrado, nonostante sia aperto al pubblico si presenta in pessime condizioni (Foto)

Polemiche a Bordighera per la situazione di degrado in cui si trova il parco Winter, terminato di ristrutturare nel maggio del 2015 dopo un lungo stato di abbandono, e riaperti al pubblico.

Ludwig Winter, botanico appassionato che aveva collaborato alla realizzazione dei giardini Hanbury di Ventimiglia, si stabilì a Bordighera dove, nel 1875, creò il proprio giardino-vivaio vicino al ‘Vallone del Sasso’. Quindi realizzò un secondo giardino, particolarmente famoso, ora parte di una proprietà privata, che fa parte degli immobili tutelati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

Ora, però, il parco (che è di proprietà del Comune) è in pessime condizioni, come si può vedere dalle foto scattate oggi. Il parco venne riqualificato con il contributo della Comunità Europea, i cui finanziamenti rientravano ancora in un pacchetto che era stato iniziato dall’allora Amministrazione Bosio. Quindi la riapertura e l’inaugurazione avvenne sotto l’Amministrazione Pallanca e la manutenzione è a carico del Comune

Il parco ha anche subito una serie di problematiche per le palme attaccate dal Punteruolo Rosso ma ora, come si può vedere, è in pessime condizioni, nonostante sia regolarmente aperto al pubblico. Servirà sicuramente un intervento per riportarlo agli antichi splendori.