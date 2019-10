A tre mesi dal 70° Festival di Sanremo il Comune affida l’incarico per la targa con il nome di Mahmood per via Matteotti

Mentre la Rai e il Comune stanno lavorando agli ultimi dettagli per il 70° Festival di Sanremo, Palazzo Bellevue ha finalmente affidato l’incarico per la realizzazione della targa del vincitore del 2019.

Mahmood con la sua “Soldi” andrà a fare compagnia agli altri vincitori al centro di via Matteotti insieme a tutte le targhe che attraggono ogni giorno la curiosità dei turisti. La targa sarà realizzata dalla ‘Fonderia Sancisi’ di Faenza per un importo di 976 euro.

Poi si penserà alla cerimonia per la posa in via Matteotti ed è nelle intenzioni dell’amministrazione rendere quel momento sempre più legato al Festival. L’ideale sarebbe cercare di coinvolgere anche gli artisti per la cerimonia della posa, e sembra che qualcuno ci stia pensando.