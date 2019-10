San Bartolomeo al Mare: consigliere comunale e presidente di un'associazione, Lamonica si dimette dal Circolo Nautico "C'è chi lavora per distruggere e non per costruire"

"Preferisco evitare ulteriori polemiche e strumentalizzazioni e mi dimetto dalla carica di Presidente del Circolo nautico di San Bartolomeo al Mare".



Questa la decisione assunta Benito Lamonica, Consigliere con delega a porto, spiagge e manifestazione Rovere d'Oro di San Bartolomeo al Mare. Un'azione maturata in seguito alle accuse arrivate dalla minoranza che si era aspramente lamentata, sottolineando il doppio incarico, amministrativo e associativo, di Lamonica.



"E' una decisione che mi rattrista, perché il Sindaco mi aveva chiesto un impegno specifico verso questa associazione e sono certo che avremmo fatto cose interessanti per lo sviluppo delle attività sportive del sodalizio, creando anche opportunità per San Bartolomeo al Mare e tutto il Golfo Dianese. - puntualizza Lamonica - Purtroppo devo stigmatizzare il comportamento dei Consiglieri di minoranza che, con il loro comportamento accusatorio e non costruttivo, mi costringono a prendere questa decisione".



"Non è prevista alcuna remunerazione per quell'incarico, non sono previsti rimborsi, né onori: solo oneri, che volentieri lascio ad altri. - conclude il consigliere - Voglio sottolineare come - ancora una volta - c'è chi lavora per distruggere e non per costruire, con un comportamento come sempre orientato al contro e non al per. Purtroppo ne esce perdente San Bartolomeo al Mare".