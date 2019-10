Approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni di Sanremo e quello di Perinaldo, Umberto Bellini "Un segnale molto positivo"

“Giovedì, in Consiglio Comunale, ‘l'affaire Artioli’ ha avuto il sopravvento, nei mezzi di informazione, su di una pratica, approvata peraltro all'unanimità, che ritengo di grande importanza: il protocollo d'intesa tra il nostro Comune e quello di Perinaldo”. Ad intervenire sull'argomento è il consigliere di maggioranza Umberto Bellini che continua: “Lo scopo di questa collaborazione fra le due amministrazioni è finalizzato, così come farà il Consorzio Monte Bignone, partecipato anche dai Comuni di Baiardo e Ceriana, alla presentazione di progetti riguardanti significativi interventi nel nostro immediato entroterra al fine di ottenere cospicui finanziamenti da parte della Comunità Europea. Si tratta di 400.000 euro per ciascuno dei consorzi che verrebbero impiegati, nello specifico, nella sistemazione di piste tagliafuoco, pulizia dei boschi, per interventi di difesa dei rischi idrogeologici.

Tanto vi è da fare per sistemare il nostro bellissimo entroterra (sentieri da pulire e sistemarne il fondo) e renderlo maggiormente fruibile dal punto di vista turistico, sull'esempio della vicina Francia. Purtroppo le Province sono state finanziariamente azzerate e quindi impossibilitate ad intervenire, restando in capo cosi agli enti locali ogni onere ed ai privati iniziative di rilancio quali la riapertura del maneggio a S.Romolo.

Il segnale dato giovedì sera è molto positivo, personalmente auspico che sia questo il primo passo verso una riqualificazione di tutto il comprensorio boschivo alle spalle della nostra città con la creazione di un Parco Urbano che porterebbe importanti benefici economici”.