Triora si prepara per il ritorno di Samhain, la versione arcaica di Halloween - Il programma completo

Ultimi preparativi a Triora in vista del magico appuntamento con 'Samhain - Hallowen'. L'appuntamento che da sempre caratterizza il borgo delle streghe in valle Argentina si terrà tra il 31 ottobre ed il 1 novembre. Tantissime iniziative, laboratori, i mercatini e molto altro dal mattino fino a notte.



Ecco che cosa hanno raccontato gli organizzatori in merito a questa nuova edizione della manifestazione. "Quest’anno verrà data a chiunque la possibilità di partecipare ad arcaiche pratiche magiche collettive, con finalità propiziatorie. Non sarà una semplice rievocazione storica in costume, ma si potrà vivere un frammento del nostro remoto passato. Poiché ancora temiamo il buio ed il freddo e percepiamo il potere del fuoco, godiamo della forza della musica, danziamo e desideriamo condividere la nostra gioia" - affermano gli organizzatori.

Sui luoghi che caratterizzeranno la due giorni di festeggiamenti, aggiungono: "Nella 'Cabotina' il luogo più suggestivo di Triora, dove storia e leggenda si fondono e la magia diventa una cosa sola con la realtà, la vibrazione di uno degli strumenti musicali più antichi al mondo, come respiro stesso della terra, farà percepire ciò che abitualmente non si percepisce e intuire ciò che non sempre è evidente. - annunciano - Nel cuore del centro storico verrà acceso il falò più grande, dove la musica accompagnerà un antichissima pratica di magia analogica, con il Gioco del Fuoco. Avvertendo il richiamo di arcane e perdute dimensioni si consumeranno, nella fiamma e nella danza, pensieri cupi speranze illusorie, chimere e ricordi noiosi.Si estenderanno così al futuro sensazioni di benessere che solo un tale fuoco può generare".

"Ci sarà anche la 'Ridda', il corteo che simboleggia la comunità di intenti. Ci si muoverà verso un unico obbiettivo unendo la volontà del singolo alla collettività. Uscendo dal borgo si abbandonerà, simbolicamente, la dimora degli esseri umani, per raggiungere una località in particolare contatto con la vibrante anima selvatica della terra, affrontando cosi insieme gli spiriti del buio. - concludono - Il passo danzante delle streghe, la formula rituale (Martalaveneziana) e la musica appropriata (i Faia) completano il grande potere evocativo della Ridda".

Ecco il programma completo di Triora Samhain - Halloween



Programma 31 ottobre

Ore 10,00 Apertura manifestazione con la “Fiera di Samhain”

Ore 10,00 inizio iscrizione gratuita “Concorso miglior maschera”

Ore 14,00 Laboratorio “ IL FUMO SACRO” le proprietà magiche dell’incenso

a cura della “Bottega della Luna” . (penotazione online o in loco)

Ore 15,00 Laboratorio per bambini “Dolcetto o scherzetto ”

Ore 16:00 workshop “Il pendolo magico” a cura di Luca Bonfante (prenotazione online o in loco)

Ore 16:00 e ore 17:00 laboratorio bimbi “Dolcetto o scherzetto”

Ore 17,45 Laboratorio per bambini “GIACUMIN U’ LANTERNA” ( Jack o’ Lantern)

a cura di Edoardo (9 anni di Prato).Un laboratorio fatto da bambini per i bambini.

Edoardo racconterà brevemente la storia di “Giacumin u’ Lanterna” ambientata nei caruggi di Triora, per introdurre il laboratorio pratico dove i partecipanti creeranno una lanterna spaventosa da portare con se nella notte di Halloween.

Ore 18,00 Workshop “Candele esoteriche” a cura di Darkan Cartomante(prenotazioni online o in loco)

Ore 18,30 chiusura “Concorso miglior maschera” con premiazione.

Ore 19,00 musica con i Barbarian Pipe Band itineranti in Corso Italia

Ore 19,30 musica con i Barbarian Pipe Band itineranti in Piazza Strega

Ore 20,00 musica con i Barbarian Pipe Band itineranti in piazza della Chiesa

Ore 20,30 concerto dei Barbarian Pipe Band (largo giro corriera)

Ore 20,30 Accensione di falò (largo giro corriera)

Ore 20,45 il Gioco del fuoco, dove la musica accompagnerà un antichissima pratica di magia analogica.

Ore 20,45 La Ridda, partenza dell’ atteso corteo propiziatorio, in via dietro la colla, verso località “la croce” dove ci attendono sorsi di erbe magiche con la tisana di Karin e Marta Laveneziana

Ore 21,00 Cabotina vibrazioni ancestrali del Didgeridoo con Enzone Ansemble

Ore 23,30 musica concerto GrandBaldub (località campo da tennis)

Ore 01,30 fine manifestazione

Programma 1 novembre