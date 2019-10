Ospedaletti si prepara per un “Happy Halloween”, molte le iniziative per le vie e le piazze

Lanterne, zucche intagliate, maschere terrificanti, bambini che si aggirano di porta in porta ripetendo con insistenza “dolcetto o scherzetto” queste usanze di origine celtica e americana sono ormai divenute consuetudini per trascorrere la notte del 31 ottobre.

Anche Ospedaletti da anni festeggia con “Happy Halloween”: una serie di iniziative, animazione, proposte commerciali e musica con allestimenti realizzati da volontari ospedalettesi.

Ecco il programma dettagliato del 31 ottobre: dalle 16 alle 23.30 in via XX Settembre “Mercatino agghiacciante” con banchi a tema a cura di Floriana Arte & Party; alle 16.30 in piazza sant’Erasmo “Una spaventosa Merenda” a cura dell’ass. U Descu Spiareté, alle 17 sotto il Portico del Comune “Lettura da brividi nella via dell’orrore” a cura della Biblioteca Civica, alle 17.30 Piazzetta fontana “L’angolo dei bimbi” laboratorio creativo a cura della Cartoleria “L’ Arcobaleno”, dalle 19 alle 21 per le vie del centro “Horror Street Workout” walking dinamico e fitness a cura dell’ass. Happiness, alle 21 in piazza IV Novembre – via Pio VII - via XX Settembre “Animazioni con giochi e baby monster dance”, “Spooky Music” con DJ Davide e Dj Miki.