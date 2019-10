L'invito di Angsa Imperia alla 'prima' del nuovo film di Gabriele Salvadores “Tutto il mio folle amore”

Angsa Imperia, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Sanremo, lancia il proprio invito alla 'prima' del nuovo film di Gabriele Salvadores “Tutto il mio folle amore”. L'appuntamento è per domani alle 17.15 al Cinema Centrale di Sanremo.

Liberamente tratto dal libro “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Evras, che racconta la storia di Franco e Andrea Antonello, padre e figlio che vediamo spesso in tv.

Andrea è un ragazzo affetto da autismo con tantissima voglia di vivere e Franco suo padre, (che sta dedicando la propria esistenza al figlio e all'associazione i bambini delle fate) compiono insieme un viaggio in motocicletta dagli Stati Uniti al Sud America.



L'incasso netto della proiezione delle 17.15 sarà devoluto ad Angsaimperia Onlus con sede in piazza Cassini 14 a Sanremo, per la realizzazione di laboratori di musicoterapia e arteterapia per ragazzi ed adulti affetti da autismo.