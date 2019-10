Imperia: aperte le iscrizioni a ‘Non c’è Paragone…!’, sfida gastronomica monotematica per cuochi non professionisti

Sono aperte le iscrizioni a ‘Non c’è Paragone…!’, gara di cucina che si svolgerà ad Imperia durante l’edizione 2019 di Olioliva. Tema di quest’anno è: ‘Stoccafisso e Baccalà’.

La gara di Cucina Ligure per cuochi non professionisti è organizzata da Turismo Verde e CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), ed è nata dal desiderio di far ‘incontrare’ chi ha passione per la tradizione con chi questa passione ce l’ha nel proprio DNA: gli Agriturismi.

In questi anni la gara è sempre stata anche una grandissima occasione per far conoscere o per riscoprire ricette spesso antichissime . Ricette che hanno spaziato dal Levante al Ponente Ligure. Chiunque conosca una ricetta Ligure particolare, magari tipica del proprio paese, può presentarla: infatti non è obbligatorio che sia il cuoco a ‘raccontare’ la ricetta. Se avete una nonna, una zia o qualche amico o amica semplicemente timido coinvolgeteli nella gara. Il piatto (preparato prima a casa) può essere presentato da voi, in gara, Domenica 10 Novembre a Olioliva.

L’iscrizione (obbligatoria) è Gratuita.

Per informazioni, Regolamento ed Iscrizione, rivolgersi a Luigi Vidili

Tel: 335 6795033 - Mail lenaviincielo@libero.it

Il regolamento QUI.