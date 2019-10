Bordighera: a metà dicembre in piazza Eroi della Libertà una manifestazione sul cioccolato

Una manifestazione sul cioccolato a carattere straordinario nelle sue varie declinazioni, da svolgere in piazza Eroi della Libertà (lato Levante), il 13, 14 e 15 dicembre prossimi.

La decisione risale ad una decisione della Giunta del 31 ottobre dello scorso anno e, proprio per questo, gli uffici hanno emesso il bando per una procedura selettiva, con procedura aperta, per l’individuazione del soggetto al quale rilasciare la concessione per l’organizzazione della manifestazione commerciale.

Potranno partecipare al banda le società, le associazioni, i consorzi, le cooperative e le imprese individuali operanti nel settore dell’organizzazione di eventi commerciali e turistici. L’importo a base di gara è di 300 euro.