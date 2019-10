70° Festival di Sanremo: ufficiale, Fiorello ci sarà “È sicuro che io vada a Sanremo”. E poi lancia l'idea Jovanotti

Fiorello sì o Fiorello no? È l'interrogativo tradizionale per ogni edizione del Festival ma, per il 70°, non ci sono più dubbi: Fiorello ci sarà.

Lo ha detto lui stesso, oggi, durante la conferenza stampa per la presentazione del suo nuovo format 'Viva RaiPlay': “Ho detto ad Amadeus di lasciarmi tranquillo fino al 20 dicembre, ma che io vada a Sanremo è sicuro”.

Tutto risale a una promessa fatta più di 30 anni fa quando, come ha detto lo stesso Fiorello, “nessuno avrebbe scommesso una lira su di noi”. Ora, invece, i due amici e colleghi sono pronti per incontrarsi sul palco dell'Ariston e Fiorello, non pago dell'annuncio della sua partecipazione, ha anche lanciato un'altra proposta: portare a Sanremo anche Jovanotti.