Solo l’usato migliore nel Nuovo Centro Usato Trivellato, il primo showroom Mercedes-Benz Certified in Italia

Si scrive usato, ma si legge convenienza e riutilizzo. Milioni di italiani sono allettati dalla prospettiva d’acquisto di un’auto usata, tornata in auge anche per effetto di una maggiore sensibilità verso il tema dell’ambiente e quindi del riuso dei prodotti. L’esperienza imprenditoriale del Gruppo Trivellato, che ha chiuso il 2018 con 8.600 veicoli venduti e un fatturato di 250.000.000 euro, ha portato alla recente inaugurazione del Nuovo Centro Usato Trivellato a Torri di Quartesolo (VI), il primo Centro Usato Mercedes-Benz Certified in Italia.

Le proposte riflettono le molteplici esigenze dei clienti, con modelli molto richiesti e apprezzati come Mercedes Classe C usata e Mercedes GLC usata . I 5.000 mq di spazio espositivo del Nuovo Centro Usato Trivellato sono progettati per fornire un’esperienza appagante, grazie a una selezione delle migliori vetture usate Mercedes-Benz e Jahreswagen (vetture aziendali con meno di 1 anno di vita, provenienti dalla Casa Madre, date in uso cioè ai dipendenti di Daimler AG o ad aziende collegate a Daimler AG).

È sia il primo gruppo d’acquisto Jahreswagen in Italia che il primo showroom Mercedes-Benz Certified nel nostro Paese. Questa duplice eccellenza è garanzia di qualità per il cliente. Il Nuovo Centro Usato Trivellato fa riferimento al programma Usato Certificato di Mercedes-Benz, il quale impone: 150 controlli su parti meccaniche, elettroniche e di carrozzeria; garanzia ufficiale fino a quattro anni; tagliando pre-consegna; assistenza stradale H24 in tutta Europa.

Mercedes usate, riutilizzo e ambiente: la formula vincente del Nuovo Centro Usato Trivellato

All’efficienza e alla selezione della proposta, Trivellato ha voluto aggiungere il tema del riutilizzo, associato al mercato dell’usato. Analizzando le emissioni di CO2, emerge che nella vita di un’auto il 45% viene generato nel momento della produzione di un nuovo veicolo.

Mercedes-Benz dimostra sensibilità verso le tematiche ambientali usando, nelle sue auto, per il 95% materiali totalmente riciclabili, e oltre il 90% degli scarti degli impianti di produzione entra nel circuito del riciclo.

Anche il Centro Usato Trivellato rispetta a pieno questo approccio. L’azienda usa in showroom solo materiale riciclato o riciclabile ed energia ottenuta esclusivamente da fonti rinnovabili.

L’acquisto dell’usato Trivellato s’iscrive nell’ottica di sostegno alla causa ambientale, tanto che l’azienda veneta sta persino realizzando un progetto che prevede, in aree soggette a disboscamento, di piantare un albero per ogni auto venduta.

I clienti Trivellato possono contare su un gruppo presente in ben quattro province (Vicenza, Padova, Rovigo e Verona), con 12 showroom e centri assistenza.