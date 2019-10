Taggia: scontro tra un'auto ed una moto sulla SP548, 30enne trasportato in elicottero a Pietra Ligure (Foto)

Grave incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 16 sulla SP548 che unisce Arma a Taggia. Al momento ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto sfortunati protagonisti una moto con a bordo un 30enne ed una Fiat Panda rossa condotta da un anziano.



Sembra, da alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente, che la Fiat Panda stesse facendo inversione a ‘U’ mentre procedeva in direzione Arma. In quel momento sopraggiungeva la moto (una Kawasaki) che non ha potuto evitare l’impatto. Un urto molto violento e ad avere la peggio, è stato il giovane a bordo della moto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Arma, gli agenti della Polizia Locale di Taggia ed i Vigili del Fuoco. Al momento dell'arrivo dei soccorsi il motociclista appariva in gravi condizioni ma per fortuna il personale sanitario è riuscito a stabilizzare il paziente per poterlo trasferire presso l'Ospedale.

Il ferito è stato trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti su sospette fratture ad una gamba ed al bacino. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli coinvolti.