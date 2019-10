Sanremo: lavori sulla strada per San Romolo, in anticipo sul previsto domani sera la riapertura al traffico veicolare

Venerdì scorso, come da programma, è stato aperto il cantiere in strada Senatore Ernesto Marsiglia, all’altezza di località Pian della Castagna, propedeutico alla messa in sicurezza e alla progressiva riapertura al traffico veicolare del tratto stradale che era stato chiuso.

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, gli operai della ditta “Servizi e Costruzioni Srl” hanno lavorato senza sosta per realizzare la palificazione necessaria al transito in sicurezza delle auto. Grazie a questo intervento, attenzionato oggi durante un sopralluogo, già da domani, in anticipo rispetto al cronoprogramma, sarà possibile la riapertura al transito veicolare per tutti i veicoli non superiori alle 3.5, t tutti i giorni dalle 18 alle 9 con senso unico alternato.

Durante la fascia oraria 9-18 sarà sempre garantito il transito pedonale in sicurezza, come avvenuto in questi giorni, con uno stop ai lavori programmato in occasione degli arrivi e delle partenze degli scuolabus. Nel frattempo proseguiranno i lavori della ditta incaricata e, meteo permettendo, si potrà arrivare alla riapertura al traffico veicolare anche nella fascia oraria 9-18 entro pochi giorni. Progettista e direttore dei lavori è l'Ing. Fabio Sappia.