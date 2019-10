Imperia: nigeriano picchia un marocchino in via Cascione, denunciato dalla Volante della Polizia

Gli agenti della Volante di Imperia hanno denunciato un nigeriano per percosse, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e soggiorno irregolare.

Gli agenti sono intervenuti nella serata di sabato in via Cascione per una violenta lite in corso tra stranieri. Uno dei contendenti ha subito chiesto aiuto ai poliziotti mentre l’altro tentava di darsi alla fuga, venendo raggiunto e fermato dai poliziotti dopo pochi metri.

Il fermato ha aggredito verbalmente gli agenti, rifiutando di esibire i documenti. Ha poi cercato di spingerli, cercando inutilmente di guadagnare la fuga. Bloccato, il nigeriano ha colpito più volte gli agenti, apostrofandoli più volte e sputando verso di loro.

Il suo contendente, un marocchino di circa 40 anni, pacato e collaborativo, ha sporto denuncia nei confronti del nigeriano, dicendo di essere stato aggredito e minacciato per futili motivi. L’aggressore, il nigeriano di 33 anni, è stato denunciato per percosse, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.