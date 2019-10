Una delegazione di Sanremo, dell'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, presente al 4° Convivio della Val di Susa

La Santa messa è stata celebrata nella cattedrale di San Giusto. Circa 200 cavalieri con le loro famiglie e simpatizzanti hanno partecipato alla cerimonia. Importanti le autorità che sono intervenute, e che hanno contribuito a dare lustro alla manifestazione: il sindaco di Susa Piero Genovese, l’onorevole Daniela Ruffino, madrina della delegazione e vice-presidente nazionale Anioc, il cavaliere di Gr,Croce Carlo Varni, in qualità di delegato regionale del Piemonte, Lorenzo Masetta Delegato del Torinese, il comandante della polizia di stato sezione di Susa, Ezio Aime, il vice presidente Ana della sezione di Susa Mimmo Arcidiacono, il maresciallo Massimo Gillo in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri di Susa, la marchesa Adelaide (al secolo Arianna Barocco) il conte Oddone (Simone Franchino).

Durante la Santa Messa, officiata dal parroco don Ettore De Faveri, in presenza del picchetto d’onore dei carabinieri e di due dame col mantello azzurro dell’Anioc (Cristina Peluso ed Erika Gamba), il soprano Tiziana Mestri ha intonato alcuni inni sacri, accompagnata all’organo da Mariano Martina. Dopo la Messa Solenne, i convenuti hanno assistito allo spettacolo offerto dagli abilissimi sbandieratori della città guidati brillantemente da Ottavio Scaramella e dal presidente della Pro-Susa, Salvatore Sabato. Il corteo, preceduto dagli stendardi, dai tamburini e dai figuranti, ha poi raggiunto il museo Diocesano, splendido gioiello della città di Susa ubicato presso la chiesa di Santa Maria del ponte, dove i partecipanti hanno potuto ammirare in visita guidata i tesori esposti e dove il sindaco Piero Genovese ha salutato il delegato e gli astanti, offrendo ad alle autorità presenti un omaggio della Città di Susa.

Messaggi di amicizia, sono intercorsi nei giorni scorsi tra il Delegato Provinciale ANIOC Uff. Roberto Pecchinino che ha ringraziato per l'accoglienza riservato al rappresentante di Sanremo Pietro Semeria, e il Delegato Intercomunale Dr.Uff. Carmine Peluso, che ha ricordato il successo del recente convegno nazionale organizzato a Sanremo nel mese di giugno dall'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche: “Carissimo Uff. Roberto Pecchinino, Delegato Provinciale di Imperia e Sanremo, innanzitutto porgo i miei complimenti e le congratulazioni per aver gestito magistralmente il 46°Convegno Nazionale. In questo sei stato certamente favorito dal meraviglioso clima e dalla splendida location nel Casino, ma non bisogna togliere nulla ai tuoi meriti in considerazione del numero e della levatura dei partecipanti” Uff. Carmine Peluso (delegato intercomunale Val di Susa).