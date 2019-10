Sanremo: successo dell’iniziativa nazionale #ioleggoperché della scuola primaria Antonio Rubino

Domenica 27 ottobre 2019, si è conclusa l’iniziativa nazionale #ioleggoperché, organizzata dal 19 al 27 ottobre dall'Associazione Italiana Editori per promuovere la lettura e contribuire alla crescita delle biblioteche scolastiche.

Anche quest’anno ha aderito all’iniziativa la Libreria Mondadori di Sanremo, con la quale la scuola primaria Antonio Rubino si è gemellata.



Spiega la Maestra Marta Busanelli della scuola primaria A. Rubino: #ioleggoperché è un’occasione molto importante sotto diversi punti di vista: permette di arricchire la biblioteca scolastica di nuovi testi e consente ad un certo numero di bambini/ragazzini di svolgere il ruolo di messaggero della propria scuola.

Per quanto riguarda le vendite, siamo molto contenti perché abbiamo superato il record dello scorso anno; il nostro desiderio era quello di migliorare e ci siamo riusciti, quindi è stato un successo! Il ruolo di messaggero/messaggera ha consentito a tutti i partecipanti di divertirsi, di mettersi in gioco, di sentirsi importanti sapendo di svolgere qualcosa di utile per la propria scuola e, perché no, anche di isolarsi in certi momenti, per poter leggere qualcosa in libreria!

Ringraziamo di cuore la Mondadori di Sanremo per aver aderito all’iniziativa e per averci ospitato, i clienti della libreria e le famiglie della Scuola A. Rubino".