Principato di Monaco: un disegno di Legge per limitare la trasmissione della nazionalità monegasca

Un disegno di legge, firmato da consiglieri nazionali unanimi, dovrebbe essere approvato per modificare l'attuale legislazione sulla trasmissione della nazionalità nel Principato di Monaco.

Come scrive 'Nice Matin' la legge prevede di innalzare il tempo del matrimonio a 20 anni per ottenere la nazionalità e l’obiettivo è quello di limitare il numero di monegaschi, triplicati in meno di 70 anni.

A Monaco nel 1950 c'erano circa 3.000 monegaschi mentre a fine 2018 se ne contano 9.326, numero triplicato in meno di 70 anni. L'Istituto monegasco di statistica e studi economici (Imsee) prevede, ai sensi della legge attuale, che nei prossimi 50 anni il Principato potrebbe addirittura avere 14.700 cittadini, con un aumento del 62%.