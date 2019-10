Al Meeting EF Sanremo/Cote D’Azur 2019, Vincenzo Porrovecchio premiato come miglior Course Leader EF 2019

Si è svolto nella meravigliosa cornice del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, l’EF Teacher Meeting 2019.

I lavori durati tre giorni, hanno visto come protagonisti Insegnanti italiani e stranieri, provenienti da tutta Italia, alla scoperta dei nuovi programmi di viaggio scolastico che riguarderanno i nostri ragazzi nei prossimi mesi. La giornata di sabato è stata dedicata alla formazione sulle nuove ed innovative metodologie di insegnamento con i supporti tecnologici. La scuola EF di Nizza ha ospitato l’intera giornata formativa destando grande apprezzamento per i suoi programmi innovativi.

Durante il Meeting inoltre, sono stati resi noti i numeri del 2019 in continuo crescendo che pone EF Education ai vertici in questo settore. Basti ricordare che solo nel corso del 2019, i ragazzi che si sono spostati per raggiungere i luoghi di studio in tutto il mondo, sono stati circa 8000.

La serata di gala del sabato sera invece ha visto un ‘nostro’ Teacher di Imperia, Vincenzo Porrovecchio, aggiudicarsi l’ambito riconoscimento come 'Best EF Course Leader 2019'. Un titolo che lo pone come miglior Leader Ef relativo all’estate 2019. L’insegnante questa estate ha accompagnato i ragazzi dagli 8 ai 14 anni a St. Paul’s Bay (Malta) e Isle of Wight (Inghilterra). Questo risultato è stato ottenuto dall’insieme dei voti dei Leader e Centre Manager dei posti, dai voti dei ragazzi e dai Feedback delle famiglie contattate.

Il maestro Vincenzo insegna all’I.C. Novaro di Imperia e da qualche tempo impiega il suo tempo libero all’apprendimento della lingua inglese e alla sua divulgazione: “Ringrazio in primis tutti i ragazzi e in particolare le loro famiglie per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; è bello sapere che il duro lavoro alla fine viene apprezzato. Grazie a Laura Maione e Barbara Lodi degli uffici di Milano e Roma, che mi hanno supportato in pieno. Un ringraziamento forte va alle mie colleghe Charlotte (Francia), Carla (Spagna), Vittoria ed Alessandro, i REM Giovanni ed Alessio e alla mia splendida collega-amica Cristiana Parmigiani, che vive a Parigi.

Avere avuto la possibilità di vivere un’esperienza di questo genere, è stata unica ed irripetibile; garantire la sicurezza e il divertimento del bambino è stato il nostro obiettivo, perchè questo lo raggiungi se fai gioco di squadra! Comunque è importante sapere che alle spalle hai una società forte e potente come EF, capace di guidarti, consigliarti e supportarti a 360°”.