A Riva Ligure il Comune dà il via ad un corso di ginnastica pensato per salvaguardare la salute degli anziani

“Diventare anziani significa dover avere maggiore attenzione a se stessi e per far questo è necessario che anche la società abbia una maggiore attenzione verso le problematiche che nascono in questo periodo della vita".



Questo il messaggio del Sindaco Giorgio Giuffra e della consigliera incaricata alle Politiche Sociali Giordana Castore che annuncia l'avvio di una nuova iniziativa per gli anziani della zona: un corso di Ginnastica Dolce e di Mantenimento. Un'attività che si terrà tutti i lunedì ed i giovedì, dalle ore 15 alle ore 16, nella Sala Polivalente sottostante la Casa della Salute, in Via Giardino, al costo di 85 euro l’anno.

"Si tratta di un corso molto importante che si svolgerà anche con il patrocinio Distretto Socio Sanitario Sanremese - spiegano - Ad una certa età, dopo anni di lavoro, si aspira fortemente alla pensione, la si sogna e si contano i mesi ed i giorni che mancano al traguardo. Ma, raggiunto finalmente l’obiettivo, e chissà perché, dopo un po’ parte tutta una successione di acciacchi e di malanni. E non è una leggenda metropolitana. Ci si resta male, si erano fatti tanti progetti, viaggi et similia, ma non si ha poi tanta voglia di perseguirli e si va avanti tra alti e bassi, sempre in attesa di tempi migliori".



"L’anziano deve avere interessi, deve fare, deve essere e sentirsi “giovanile” nella mente, ma deve pensare anche alla forma fisica. La spalla fa male, il fegato è ingrossato e con esso stomaco e pancia, le gambe sono pesanti, il fiatone incombe, la memoria vacilla, ma è assolutamente vietato lasciarsi andare ed il “non mi sento” va bandito. - aggiungono - Chi è arrivato nella terza età non ci pensa e crede che l'attività fisica sia riservata ai giovani palestrati ma il movimento e la ginnastica su misura, anche in età avanzata, è essenziale per ottenete una buona qualità di vita".



"Questo corso pensa proprio a loro ed alla tutela della salute di questa importantissima parte della nostra popolazione. Ogni anziano - concludono Giuffra e Castore - rappresenta una piccola parte della nostra memoria storica che, solo mantenendola viva, ci consente di pensare e di progettare il futuro.”.