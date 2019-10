Alla serata Lions Host, tanto romanticismo e un po' di nostalgia con ‘Quando Sanremo era terra di serenate’ di Freddy Colt

Tanto romanticismo e un po' di nostalgia, giovedì 24 ottobre, nella serata organizzata dal Presidente del Lions Club Sanremo Host Roberto Pecchinino, al ristorante “Buca Cena” del Circolo del Golf degli Ulivi. Una serata conviviale inserita nel programma dell'anno sociale del Presidente, per far conoscere e valorizzare personaggi sanremesi, stimati professionisti ed eccellenze del nostro territorio, che si sono distinti come artisti, conferenzieri, giornalisti, editori, scrittori e musicisti. Dopo il successo della conferenza del dott. Alberto Guglielmi Manzoni, che ha aperto le serate culturali del Lions Club Sanremo Host con la relazione su “Illustri stranieri a Sanremo tra otto e novecento”, il secondo ospite e relatore è stato il M° Freddy Colt, che ha deliziato gli ospiti con la sua conferenza “multimediale”: ‘Quando Sanremo era terra di serenate’.

Un excursus storico-musicale con foto d’epoca che ritraggono la nostra città nei vari ambienti, popolari e signorili, sempre però allietati dalla musica suonata dai numerosi artisti che si sono avvicendati nei vicoli, nei locali e sulle scene.

Dal tradizionale “Ciaravüju”, di antica tradizione provenzale (Charivarj), serenata goliardica molto rumorosa a neo-sposi non proprio “canonici” (di solito, quando un vedovo si risposava con una donna molto più giovane, eseguita nottetempo sotto i balconi del talamo nuziale, finché, per stanchezza, i due non fornivano bevande e cibi in quantità ai suonatori),...ai menestrelli veri e propri, specializzati in serenate “romantiche”, antenati dei moderni cantautori,...ai gruppi musicali i cui discendenti praticano ancora l’arte magica della Musica...insomma, un viaggio nel tempo e nella Musica che rende immortali i sentimenti e le emozioni.

Emozioni provate anche nell’esecuzione di alcuni brani al mandolino ed al pianoforte da parte del M° Freddy Colt, con l’intervento del socio Nicola Lanteri. Emozioni, di orgoglio per il L.C. Sanremo Host, alla consegna del defibrillatore dal Past-Presidente Vincenzo Benza, al Presidente Tennis Tavolo, Raffaele Regina.

Al Presidente del Tennis tavolo Regina Raffaele e al M° Freddy Colt, il Presidente del Lions, ha consegnato lo storico guidoncino del Club e il libro “Le Banche a Sanremo” di Alberto Politi, una pubblicazione realizzata con il contributo del Lions club sanremese. Durante la serata, la socia del Lions Club Sanremo Matutia e Officer Distrettuale, Maria Luisa Gizzi Ballestra, ha ricordato che il giorno 16 novembre al pomeriggio, presso il Tennis Club di Bordighera si svolgerà una gara di Burraco a scopo benefico, con una raccolta fondi pro LCIF. Il socio Dott. Gianni Mascelli, presidente di “Cuore In Movimento” ha ricordato che i principi ispiratori di una buona prevenzione per il diabete, in particolare l’attività fisica, vanno strettamente a braccetto per una buona prevenzione cardiovascolare. Il 16 novembre i Lions di Sanremo e Arma di Taggia, organizzano la camminata non competitiva “Se corri o cammini il diabete si ferma” che si svolgerà lungo il percorso della pista ciclabile da Sanremo ad Arma di Taggia; saranno presenti diabetologi che misureranno la glicemia ad inizio e fine camminata, podologi che misureranno il carico statico dell’appoggio e forniranno consigli relativi.

Una serata all'insegna della convivialità, della cultura e dell’impegno solidale, che da sempre caratterizzano l’operato del Lions Club Sanremo Host.

Anna Blangetti - C.Perato

Addetti stampa Sanremo Host