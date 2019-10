‘DNA’: lo spettacolo che fa suonare la scienza! accende il Teatro della Tosse a Genova

Fondazione AIRC e Deproducers proseguono il tour di ‘DNA’ con la tappa di Genova in programma sabato 2 novembre al Teatro della Tosse a partire dalle ore 21.00. Uno spettacolo dalle grandi atmosfere che conduce il pubblico del Festival della Scienza alla scoperta del valore della ricerca scientifica, sia come strumento fondamentale contro il cancro, sia come metafora del processo di miglioramento di se stessi attraverso la conoscenza. L’ingresso è gratuito, è necessario prenotare il proprio biglietto attraverso il sito festivalscienza.it.

‘DNA’ è un’opera originale che unisce musica e scienza, nata grazie alla genialità artistica dei Deproducers - Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia – con la consulenza scientifica del filosofo evoluzionista Telmo Pievani e le immagini realizzate da Marino Capitanio. Un percorso coinvolgente che permette a Fondazione AIRC di raccontare in modo innovativo ed emozionante il valore culturale della ricerca oncologica nel nostro Paese.

“Da oltre cinquant’anni anni AIRC indirizza e sostiene la ricerca sul cancro in Italia e parallelamente attribuisce grande importanza alla divulgazione per informare l’opinione pubblica sul ruolo insostituibile della ricerca scientifica – sottolinea Pier Giuseppe Torrani, Presidente Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro - Per fare questo siamo sempre alla ricerca di nuovi linguaggi e siamo convinti che con ‘DNA’ la nostra sfida comunicativa abbia alzato ulteriormente l’asticella riuscendo a coniugare la musica alla scienza, parlata e in immagini”.

Alcune anticipazioni dello Spettacolo: https://youtu.be/BFdtUOB0Ydg

‘DNA’ propone un viaggio in otto capitoli dove si toccano temi come l’abiogenesi, la nascita della pluricellularità, la differenza tra caso e necessità. E ancora il racconto di 200mila anni della nostra storia di specie durante i quali si sono succedute 8.000 generazioni e sono vissuti 107 miliardi di esseri umani. Ma anche la scoperta del DNA come la più grande invenzione dell’evoluzione e l’incontro con LUCA, the Last Universal Common Ancestor. Per arrivare infine a raccontare il cancro, le sue mutazioni e gli elementi che la scienza ha per riconoscerlo e contrastarlo.

“Partiremo dalle origini della vita per arrivare a spiegare la logica perversa delle mutazioni genetiche come il cancro e capire come sconfiggerlo – racconta Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista che vestirà i panni del narratore lungo i 90 minuti dello spettacolo – Grazie a brani musicali inediti e immagini emozionanti, ‘DNA’ catturerà il pubblico portandolo a ripercorrere le tappe più significative del calendario cosmico. Uno spettacolo appassionante, ricco di suggestioni, per ripercorrere la storia che accomuna ogni essere umano, dalla formazione delle prime cellule alla comparsa dell’Homo sapiens, fino alle nuove conquiste della genetica. Chiuderemo con una dichiarazione collettiva, un messaggio di speranza e un invito a continuare a sostenere con determinazione la ricerca oncologica”.

Per comunicare un progetto così innovativo AIRC introduce il concept ‘Wonder Why’ che racchiude gli elementi della curiosità e della sorpresa punti di forza della creatività dei ricercatori e di tutte le persone che guardano al mondo per farsi domande e lasciarsi stupire dalle risposte.

Banco BPM, partner istituzionale di Fondazione AIRC, sostiene ‘DNA’ per favorire la divulgazione scientifica e il coinvolgimento del pubblico al sostegno della ricerca sul cancro. Questa partnership si inserisce in una più ampia visione di responsabilità Sociale di Impresa, per coinvolgere i dipendenti, le loro famiglie, i clienti e le comunità locali.

Informazioni:

Genova – sabato 2 novembre – Festival della Scienza - Teatro della Tosse ore 21.00

Ingresso gratuito su prenotazione: per informazioni sul biglietto consultare festivalscienza.it

Tutte le informazioni sulle prossime tappe saranno disponibili su Wonderwhy.it

Scopri di più su ‘DNA’: https://youtu.be/BFdtUOB0Ydg

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000 ricercatori - 62% donne e 50% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e quattrocento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 1 gennaio 2019). Informazioni e approfondimenti su airc.it

A cura di AIRC

