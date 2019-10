Ventimiglia: albero caduto ai giardini scatena botta e risposta tra Gaetano Scullino ed Enrico Ioculano

"Il consigliere di opposizione Ioculano, ex sindaco perchè ha appena perso le elezioni comunali del maggio 2019, non accetta che l'amministrazione Scullino abbia fatto in 4 mesi molto più di quanto da lui fatto in 5 anni. Noi gli alberi li piantiamo, le aiuole le curiamo, abbiamo emesso già 3 ordinanze a difesa dell'ambiente".



Inizia così l'intervento del sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino in replica ad alcune dichiarazioni rilasciate da Enrico Ioculano, ex primo cittadino ed oggi consigliere comunale tra i banchi dell'opposizione, in merito alla questione dell'albero caduto nei giardini. Era stato proprio l'esponente della minoranza a scrivere sui social network: "Per fortuna è andata bene. Non è mai una scelta facile eliminare degli alberi, talvolta però per mettere in sicurezza un'area è una scelta obbligata. Che fine ha fatto il monitoraggio di tutti gli altri esemplari previsto dalla dettagliata perizia, tanto osteggiata, che andava effettuato entro l'11/07/2019? - si chiedeva Ioculano - Che serva da monito a chi ha deriso, pontificato, polemizzato e cavalcato la messa in sicurezza dei giardini. Per fortuna questa caduta non ha provocato tragedie. Adesso cosa fare, agire o stare a guardare?"



A tal proposito Scullino ha replicato ulteriormente ricordando come: "Ventimiglia è diventata città plastic free, la prossima settimana regaleremo le prime 2.000 borace ai nostri studenti e partirà l'ufficio "politiche ambientali" di cui si occuperà il consigliere Giuseppe Palmero, insieme ai consiglieri Francesco Mauro, Eleonora Palmero e Cristina D'Andrea. In 5 anni la precedente amministrazione ha abbandonato la cura del verde pubblico, abbiamo ben 320 alberi ad alto fusto che hanno bisogno di essere potati e alleggeriti. E la smetta il consigliere di opposizione di fare campagna elettorale o scaricare le colpe della sua incapacità amministrativa sugli uffici, lo ha fatto dopo il suo decreto penale di condanna e ora indirettamente lo fa sfruttando la caduta di un albero".



Soltanto poche ore fa sempre via Facebook, Ioculano ritornava a bomba sull'argomento aggiungendo: "Oggi scopriamo che tra i motivi della caduta del pino, già inquadrato in categoria C, e quindi da monitorare, c'è il fatto che hanno effettuato dei lavori alla base delle radici. In sintesi, negligenza per il mancato rispetto delle prescrizioni di ricontrollo scadute 11.7.19 ed incompetenza per lavorazioni nei pressi del colletto di un albero in classe C. Viste le dichiarazioni sospetto che la perizia loro non l'abbiano neanche letta".



Anche su questo passaggio, Scullino ha voluto replicare: "Nessun passaggio di consegne ha fatto quando i ventimigliesi lo hanno mandato in opposizione e adesso scopre che esiste una sua relazione che prevedeva nuovi controlli nel luglio 2019? Cosa dovevano fare secondo lui e secondo il consigliere Domenico De Leo i nuovi amministratori a pochi mesi dal loro insediamento, andare a leggere tutti gli atti amministrativi, le relazioni, le indagini presenti in amministrazione? Come al solito cercano di girare la frittata dopo che si è bruciata. - commenta il primo cittadino - A noi pare solo un patetico e disperato tentativo per cercare visibilità. La nostra Giunta sta lavorando seriamente su tutto il territorio, stiamo programmando il rilancio della città di Ventimiglia non avendo trovato nulla di pronto, stiamo organizzando concretamente i prossimi interventi, dopo i numerosi già eseguiti nei primi 4 mesi di amministrazione. I cittadini sanno giudicare, le chiacchiere e gli slogan li lasciamo al consigliere di opposizione in cerca di una candidatura per le prossimo elezioni regionali".



"Caro consigliere di opposizione, ora che non può più sfruttare come meriti suoi i risultati della mia prima amministrazione, inaugurando 14 cantieri già pronti, sfruttando mediaticamente i risultati della mia zona franca urbana, salendo sulla barca del porto autorizzato faticosamente sotto la mia amministrazione, cosa vuole fare, girare su di me i suoi errori amministrativi? Mi dispiace per lei, non mi presto, lo devo fare per tutti gli assessori e consiglieri di maggioranza, la maggior parte dei quali giovani, con voglia di fare e motivati a rilanciare Ventimiglia, lo devo fare per i cittadini di Ventimiglia che mi hanno eletto sindaco al primo turno proprio contro di lei. - conclude Scullino - Le avevo lasciato passare alcune sue cadute di stile, cercando di capire la sua necessità di continuare la carriera politica a cui tanto tiene, ma adesso non posso accettare che lei sfrutti la caduta di un albero che lei aveva dichiarato da non tagliare, nonostante ne avesse tagliati oltre 50 devastando i nostri giardini pubblici, addossando su altri e sugli uffici comunali colpe sue!"