La vicepresidente della Regione Sonia Viale a Vallebona alla 'Festa d'Autunno'

La vicepresidente della Regione Sonia Viale ha preso parte oggi a Vallebona alla tradizionale ‘Festa d’Autunno’. Una giornata quasi estiva che ha fatto trascorrere tante persone all’aria aperta tra mare e monti: trekking, sport acquatici, parapendio, arrampicate e tranquille passeggiate in bicicletta lungo i chilometri di pista ciclabile della Riviera dei Fiori. E' stata anche occasione per riflettere sulle opportunità che si possono mettere in campo sul territorio; “Una visione che può diventare realtà. Basta guardarsi intorno e fare rete partendo dai Comuni e dalle tante associazioni", spiega Viale.



“Da tempo si parla di Silver Economy e di sviluppo di attività legate alla terza età ma senza grandi risultati - spiega Viale -. La chiave è allargare la visione parlando di stile di vita, che è per ogni fascia d’età coniugando sport salute e educazione alimentare. L’Europa mette a disposizione sempre più risorse a disposizione dei territori che promuovono il benessere, il nostro territorio che è una palestra a cielo aperto naturale, deve sfruttare questa occasione per rimodulare la propria offerta attrattiva che avrebbe forti ricadute positive in termini di risorse, servizi e prospettive lavorative anche sui nostri cittadini e le loro aziende".

"Per questo in Liguria ho promosso le community del benessere che devono essere una prima costruzione di rete sul territorio con un forte collegamento all’Europa e alla Regione per quanto riguarda lo sviluppo dell’offerta di salute. La prima Community è nata nell’estremo ponente ligure e si chiama ‘Arco del Benessere’ con capofila Vallebona. Proprio lunedí prossimo dal ponente ligure con il Sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi e tanti amministratori saremo nel salone del CONI a Roma con ACES Europe per il passaggio di testimone con i Comuni dell’Italian Riviera del savonese. E molti altri Comuni stanno aderendo in queste settimane".

"Anche la recente designazione di Genova Capitale europea dello sport 2024 ACES Europe sarà una opportunità per la Liguria con una serie di eventi che potranno interessare tutti. Lo sviluppo dei nostri territori legato al binomio sport e salute è una innovazione a livello europeo. Siamo infatti la prima Regione ad aver sottoscritto un protocollo su questi temi, perchè fare sport è sinonimo di salute e può prevenire molte patologie”.

"Una giornata come quella di oggi – conclude la vicepresidente della Regione -, quasi estiva, ha fatto trascorrere tante persone all'aria aperta tra mare e monti.