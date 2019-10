Una vetrina discografica per Artisti emergenti al 'Sanremo Discovery 2019'

L'Executive Director A/R Sony Music Entertainment "Roberto Rossi" sarà presente a Sanremo Discovery - Vetrina Discografica per Artisti Emergenti - Venerdì 7 e Sabato 8 Febbraio a Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.



Oltre al direttore Roberto Rossi, presenti esponenti addetti ai lavori: produttori, talent scout, agenti di spettacolo, direttori artistici, registi, doppiatori internazionali e coach. Sarà un'occasione formativa di alto spessore. Per poter partecipare gli artisti dovranno inviare entro e non oltre il 15 Novembre a mezzo mail a martinarte1968@hotmail.com messaggio con scritto: Nome e Cognome ed un brano mp3 o un video Una commissione di esperti valutera' l'eventuale partecipazione.