Imperia: per la festa dei Halloween, i negozianti del centro cittadino aspettano tutti i bimbi

‘Halloween ad Oneglia...dolcetto o scherzetto?’ è l’evento in programma giovedì 31 ottobre per un ‘terrificante’ pomeriggio nelle vie di Oneglia. I negozi del centro cittadino (Via Vieusseux, Piazza Rossini, Via V.Monti, Galleria Berio, Galleria degli Orti, Via Ospedale, Piazza Bianchi, Via San Giovanni, Piazza San Giovanni, Via Bonfante), aspettano tutti i bimbi per regalare loro dolciumi e caramelle.