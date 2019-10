Imperia: il 6 novembre, cena con lo scrittore Errico Buonanno a 'I Sognatori'

Dopo il grande successo di mercoledì 23 ottobre per l’evento A cena tra Autori e Sognatori con la scoppiettante Chiara Moscardelli in occasione della presentazione dell’ultimo libro Extravergine, Solferino Editore, l’Associazione ‘Due Parole in riva al mare’ informa di un nuovo appuntamento in programma mercoledì 6 novembre alle ore 20.30 con Errico Buonanno.

..e se uno scrittore si sedesse a tavola con voi e vi raccontasse il suo libro? Una cena con uno scrittore, per chiacchierare con lui del suo romanzo e dei suoi personaggi, assaporando cibi deliziosi!! Non una semplice presentazione, ma un vero e proprio Incontro! Vi aspettiamo Mercoledì 6 novembre alle ore 20.30 per cenare con Errico Buonanno e i personaggi del suo libro ‘Teresa sulla luna. Vita, musica e peccati della mi nonna millantatrice’, Solferino editore. Evento a cura de #lalibraiaNadia dell'associazione culturale Due parole in riva al mare.



Cena + libro 35 euro.

Solo su prenotazione: telefonare 018363179 - 3392877093.



ERRICO BUONANNO



La vita secondo lei, Amori e musica di mia nonna Teresa, millantatrice (Solferino editore)

Ognuno di noi ha una saga famigliare: appassionante, eroica, e quasi completamente falsa.



Inopportuni, eccessivi, invadenti, spocchiosi: questi sono i Piserchia, l’ ingombrantissima famiglia materna toccata in sorte al protagonista. E, in mezzo a tutti, spicca lei: Teresa, la nonna che nessuno vorrebbe avere. Teresa che da giovane era bella, bellissima. Teresa che aveva talento. Teresa che ha conosciuto e fatto innamorare gli uomini più celebri del Novecento... o così dice. E infine Teresa che ha cresciuto il nipote tra idee irrealizzabili di grandezza e di fama, preparandolo a una vita di frustrazione. Quando la nonna muore, il nipote è costretto controvoglia ad adempiere alle sue ultime, teatrali volontà: diventare il suo biografo, tracciare la storia di colei che si autodefiniva «la più grande artista del secolo», barcamenandosi tra la realtà (più deludente) e i mille miti di famiglia. Ma non sarà forse questo il segreto della vita? Grazie alle storie, fallire con grazia. Un romanzo tenero, agrodolce e fantasioso. Una biografia impossibile sulla segreta importanza della vanagloria.

____________



Errico Buonanno scrittore, traduttore, autore radiofonico e televisivo, collabora con diverse testate. Per il «Corriere della sera» ha realizzato la webserie I ragazzi degli anni 90. I suoi libri più recenti sono Notti magiche. Atlante sentimentale degli anni Novanta (Utet 2017, con Luca Mastrantonio), Vite straordinarie di uomini volanti (Sellerio 2018), e Falso Natale (Utet 2018).