Il 31 ottobre Bordigherà festeggerà Halloween, tre momenti per vivere questa festa in altrettante zone della città

Il 31 ottobre Bordighera festeggerà Halloween. La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio ed offrirà tre diversi momenti per coinvolgere altrettante zone della città.

Il programma prevede la partenza alle 16.30, presso il Mercato Coperto, con lo spettacolo per bambini ed il tradizionale 'dolcetto scherzetto'. Una grande festa per i più piccini con il coinvolgimento di tutti i banchi della struttura.



Infatti, l'iniziativa rientra tra le attività collegate alla valorizzazione di questo luogo importante di Bordighera. Un progetto dell’Assessore Marzia Baldassarre condiviso con la collega Melina Rodà e la consigliera comunale Laura Pastore. Valorizzazione che passa anche da un lungo calendario di eventi che interesseranno il Mercato Coperto fino a febbraio (Il calendario completo è consultabile nel pdf in fondo all'articolo ndr).



Halloween a Bordighera non sarà una festa solo per i bambini. Proseguendo nel pomeriggio, si terrà anche un corteo in maschera che animerà le vie del centro cittadino a partire dalle 17.30. Il gran finale sarà invece nella città alta a partire dalle 18.30. Per l'occasione i bar e ristoranti, avranno un menù a tema. La chiusura sarà affidata ad uno spettacolo nella piazza principale.