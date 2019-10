Festeggiato ieri sera a Diano Marina il ‘50° Anniversario della Famia Dianese’ (foto)

E' stato festeggiato ieri sera a Diano Marina il '50° Anniversario della Famia Dianese'. Tantissima gente si è incontrata in Piazza del Comune per un brindisi e per guardare sul maxischermo la proiezione di video e foto a ricordo delle numerosissime manifestazioni ed iniziative organizzate nel corso degli anni, che hanno animato la città di Diano Marina. La serata è stata ravvivata dalla simpatia e dalla bravura dello showman Gianni Rossi. Monica Ramella, della Famia Dianese, afferma: "Oggi è un giorno molto importante per la Famia Dianese, sono cinquanta anni di attività e vogliamo ricordare tutte le manifestazioni che sono state fatte in questi cinquant'anni in questa città, con la proiezione, sul maxi-schermo, di oltre 2000 foto. La piazza è piena e questo ci fa piacere. Ci saranno nuove iniziative e nuove proposte, già pronte per il prossimo anno".



Aldo Gramondo, vice-presidente della Famia Dianese, sottolinea: "Cinquant'anni sono cinquant'anni e non avrei pensato di arrivare fino a tanto. Il direttivo della Famia Dianese ha voluto fermamente organizzare questa festa per ricordare gli amici che, purtroppo, non ci sono più e che hanno contribuito a farci arrivare fino a questo punto. Abbiamo avuto tanti momenti difficili, ma, se siamo arrivati fino ad oggi, vuol dire che la volontà ce l'abbiamo messa. Abbiamo avuto un attimo di stasi ma ora siamo ripartiti alla grande con un nuovo direttivo". Infine, Veronica Brunazzi, Assessore del Comune di Diano Marina, dichiara : " a nome dell'Amministrazione Comunale porto i saluti e gli auguri alla Famia Dianese, un'associazione molto importante e rappresentativa della nostra città. Tantissima gente sul maxi-schermo sta guardando i ricordi della Famia. Per le prossime settimane stiamo organizzando nuove manifestazione per Diano Marina. Oggi, il Sindaco era a Milano a Golosaria, per preparare Aromatica 2020".