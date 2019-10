Domenica prossima, escursione ad anello in Val Pesio con le guide di Ponente Experience

Le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience propongono per domenica 3 novembre 2019 un’escursione ad anello in una delle conche più belle e suggestive del Parco Naturale del Marguareis.

Un’area protetta di rara bellezza dove I torrenti gorgogliano in allegre e spettacolari cascate ed è possibile udire il bramito del cervo nobile che sta finendo, in questo periodo dell’anno, i suoi combattimenti usando come arena le radure sovrastate dalle imponenti cime che circondano la valle.

Tutto questo mentre i caldi colori dell’autunno impreziosiscono le secolari faggete che percorrerete, scoprendone i più reconditi segreti.

Il regolamento del Parco Naturale del Marguareis permette l’ingresso dei cani esclusivamente tenuti al guinzaglio.

Informazioni tecniche e logistiche: ritrovo ore 08,00 al Colle di Nava (Im) o ore 10,00 a Chiusa Pesio (Cn); durata 5 ore; distanza 10 km circa; dislivello 400 metri circa; difficoltà E.

Quota di partecipazione: euro 10,00 - gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni

La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, guanti, acqua, pranzo al sacco.

Iscrizione: obbligatoria entro le ore 19,00 del 2 novembre 2019

Informazioni ed iscrizioni: guida ambientale escursionistica Rosso Marco - Cell 0039 3387718703 marcoebasta@yahoo.it, www.attraversolealpiliguri.eu, www.ponentexperience.it