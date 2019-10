Sanremo: tamponamento a catena oggi sull'Aurelia bis nei pressi dello svincolo di via Pascoli

Tamponamento a catena oggi, dopo mezzogiorno, sull'Aurelia bis nei pressi dello svincolo di via Pascoli, in prossimità della galleria ‘Villetta’.



La conducente di una fiesta diretta verso Taggia, spaventata per l'arrivo di una Opel dalla corsia di immissione, ha inchiodato dando luogo ad un tamponamento a catena che ha praticamente coinvolto 4 veicoli. Ad avere la peggio una Fiat bravo che ha dovuto ricorrere all'intervento del carro attrezzi per il trasporto in officina. Sulla strada si è pure riversata una grossa quantità di liquido del radiatore e di svariati pezzi di carrozzeria e fanaleria che è stato necessario far intervenire una ditta specializzata per la bonifica di quel tratto stradale. Gli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi del sinistro sono stati costretti a bloccare parzialmente il traffico veicolare per le operazioni i pulizia e rimozione mezzi. Fortunatamente sembra che non ci siano stati infortunati anche se alcuni conducenti hanno espresso la volontà di recarsi in pronto soccorso in un secondo tempo.