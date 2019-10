53enne colto da infarto in bicicletta muore sulle montagne intorno a Triora

Un 53enne di origine tedesca di Pieve di Teco è mancato nel primo pomeriggio mentre si trovava in bici sulle montagne intorno a Triora. L'uomo è stato colto da un infarto mentre si trovava insieme alla compagna. Purtroppo nonostante la mobilitazione di soccorsi ed i tentativi di rianimazione per lui non c'è stato nulla da fare.