Sanremo: via al bando per le luminarie di Natale, l’investimento di Comune e Casinò per animare la città da dicembre al Festival

È tutto pronto per il bando indetto dal Comune per affidare l’installazione delle luminarie che abbelliranno Sanremo per le vacanze di Natale e fino a febbraio per il Festival. Anche quest’anno Palazzo Bellevue, insieme al Casinò, ha voluto investire per addobbare la città a dovere: l’importo del bando ammonta infatti a 150 mila euro, un esborso importante per un ritorno d’immagine altrettanto importante.

Le decorazioni seguiranno lo stile già visto l’anno scorso, con qualche modifica apportata seguendo le indicazioni e i suggerimenti arrivati in questi mesi. Nel capitolato sono previste anche le frazioni, così come era già accaduto nel 2018.

Anche se la parola d’ordine sembra essere ‘continuità’, dal Comune annunciano che ci saranno anche sorprese che, ovviamente, per il momento sono top secret. Stando alle indiscrezioni, pare che si lavorerà per allestire nuovamente un centro nevralgico delle decorazioni come è stato, per esempio, il villaggio di Natale interamente a led allestito in piazza Borea D’Olmo con l’albero, l’igloo e l’orso polare. Ci saranno poi le decorazioni che i privati decideranno di creare di loro iniziativa, come sta accadendo proprio in questi giorni in zona Foce grazie al lavoro del Civ locale.

L’inaugurazione delle luminarie e delle decorazioni natalizie è in programma a inizio dicembre, probabilmente nel fine settimana dell’Immacolata.