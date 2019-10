Sanremo: interventi per il contrasto all’emarginazione sociale e alla vita di strada, il Comune avvia la manifestazione di interesse per un valore di 150 mila euro

Il Comune di Sanremo vuole avviare alcuni progetti che possano servire a contrasto delle situazioni di emarginazione sociale e di vita di strada. Sempre più spesso, purtroppo, si vedono in città persone che vivono al limite che, però, non sempre possono essere prese in carico dal Comune.

In questi giorni Palazzo Bellevue ha avviato una manifestazione di interesse per una serie di interventi proprio a contrasto dell’emarginazione sociale e per provare a salvare qualcuno dalla vita di strada. L’importo del servizio è di 150 mila euro e, con la manifestazione di interesse, il Comune vuole verificare se ci sia qualche associazione intenzionata a farsi avanti. Poi, se arriveranno le risposte sperate, si procederà con la gara per l’affidamento dell’incarico.

Le associazioni interessate possono inviare le loro proposte entro mercoledì 6 novembre alle 13.