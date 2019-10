Sanremo: fedeli in festa per la donazione della statua di San Giovanni Paolo II, da oggi presso la Chiesa della Madonna Nera (Foto)

Da questa mattina una statua di San Giovanni Paolo II si trova all'interno della chiesa della Madonna Nera in corso Matuzia a Sanremo. Un importante momento per i tanti fedeli matuziani ed i devoti al Santo Padre polacco, deceduto il 2 aprile del 2005 ad 84 anni e canonizzato il 27 aprile 2014.



La scultura è stata realizzata per iniziativa di un benefattore e donata alla comunità ecclesiale di Sanremo. La scelta della chiesa non è casuale. Infatti, forse non tutti sanno che Karol Wojtyła si fermò qui a pregare quando era ancora cardinale. Inoltre in questa piccola chiesa trova spazio una delle più fedeli riproduzioni della Madonna di Czestochowa, tanto cara al Santo Pontefice.



Per l'occasione, questa mattina, la Santa Messa è stata celebrata presso la Chiesa di Tutti i Santi in corso Matuzia, dal Vescovo emerito Mons. Alberto Maria Careggio che accompagnò Papa Giovanni Paolo II in tante occasioni ed in particolare nelle escursioni in Valle d’Aosta. Durante l'omelia Mons. Careggio ha ricordato proprio questi episodi che lo legano al Santo Padre polacco. Un racconto emozionante e toccante al tempo stesso. Uno sguardo privato che ha restituito un'immagine molto umana di Karol Wojtyła. Nel corso della testimonianza il Vescovo emerito ha ricordato anche tre miracoli, noti a pochi e avvenuti per mezzo della preghiera rivolta a Giovanni Paolo II.



L’evento odierno si colloca nel mese missionario e chiude la tre giorni di preparazione presso il Santuario della Madonna della Costa, dove si è potuto meditare e pregare sulla grande eredità del Santo Pontefice. Il simulacro di Papa Giovanni Paolo II è stato portato in processione nella vicina Chiesa della Madonna Nera, insieme ad una reliquia contenente un frammento della veste indossata da Karol Wojtyła nel giorno dell'attentato il 13 maggio del 1981. La cerimonia si è chiusa con il posizionamento della statua donata e la benedizione da parte di Mons. Careggio. La scultura rimarrà qui nell'edificio di culto di corso Matuzia a disposizione di tutti i fedeli.