Sanremo: al centro ricreativo 'Il Melograno', festeggiato il 13° anniversario dell’inaugurazione (foto)

Come tutti gli anni, ieri pomeriggio 26 ottobre, al Centro Ricreativo ‘Il Melograno’ sito in Via Marsaglia (ex caserma VV.FF.) a Sanremo, gestito dalle Associazioni AUSER e ANTEAS, si è festeggiato il 13° anniversario dell’inaugurazione, avvenuta il 21 ottobre 2006 alla presenza dell'allora Sindaco, dott. Claudio Borea, e dell'Assessore alla Sicurezza Sociale, prof. Luigi Ivaldi.

“Molto applaudita la presenza dell'Assessore alle Politiche Sociali, signora Costanza Pireri: dopo aver trasmesso i saluti e gli auguri del Sindaco Alberto Biancheri, ha dedicato un brindisi a tutti i soci e ai volontari delle due associazioni Auser e Anteas, indispensabili per il buon funzionamento del Centro Anziani che le sta molto a cuore: un riconoscente applauso è stato rivolto alla volontaria Auser Maria, che addobba sempre la sala con inesauribile fantasia e, con la collaborazione dal marito Siro, ha allestito un rinfresco apprezzato da tutti i presenti.

Anche il Presidente Territoriale dell'Auser Giovacchino Carli si è complimentato con i Soci per la loro partecipazione al Progetto ‘Ogni stagione porta i suoi frutti’ promosso dalla Rete per l'invecchiamento attivo e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in particolare ‘Ballo, canto e recito’), e con i volontari per la loro assidua collaborazione.

Il Centro Melograno offre una vasta gamma di attività che spaziano dai corsi di ballo (liscio, latino americano) alle ginnastiche (posturale, dolce, yoga, tai Chi, pilates, difesa personale), dalla pittura alla meditazione, dai cori alle conferenze di carattere culturale e sanitario.

La bella voce di Serena Lo Faro, virtuosa della fisarmonica, ha allietato tutti i presenti, mentre il mago Gaspar si è esibito in un nuovo fantastico spettacolo di prestidigitazione che ha riscosso molti applausi. Particolarmente apprezzato il numero della scomparsa e riapparizione della simpatica Serena, riemersa dal baule dopo essere stata ‘tagliata a fette’, addirittura con un abito diverso!”.