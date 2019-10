Il francese Cedric Martin conquista la Urban Downhill Sanremo: archiviata con successo la 6ª edizione (Foto)

Cedric Martin ha conquistato questa sesta edizione della Sanremo Urban Trail. Una conferma, per il giovane francese che nelle scorse edizioni aveva già ottenuto ragguardevoli risultati nella manifestazione matuziana arrivando anche sul podio.



Ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione in piazza Muccioli al termine delle due manche di gara nei vicoli della Pigna, la città vecchia matuziana. Sul palco c'erano Fabio Carota della Sanremo Bike School, l'organizzatore di questo importante evento e Costanza Pireri, assessore di Sanremo. Ancora una volta è stato il suggestivo percorso a conquistare i 200 partecipanti della downhill (con iscrizioni chiuse da tempo ed un terzo di partecipanti giovanissimi, sotto i 18 anni ndr) dove figuravano anche i grandi nomi internazionali oltre ai vincitori delle cinque edizioni precedenti.



Numeri che dimostrano l'importanza che di anno in anno sta assumendo questa competizione che porta a Sanremo tantissimi appassionati di questo sport che arrivano da tutta Europa. Lo testimonia il podio che ancora una volta, anche in questa edizione, è stato completamente straniero. Una manifestazione di appeal e che viene supportata oltre che dal Comune anche dal tessuto commerciale cittadino che durante le fasi di preparazione hanno dimostrato apprezzamento ed interesse. Un'edizione che si chiude in positivo e che quindi lascia pensare ad un arrivederci al 2020.



La fotogallery è stata realizzata dal nostro fotografo Tonino Bonomo