Diano San Pietro: addio alla Discoteca Pop, il famosissimo locale diventerà un parcheggio

Addio ad un’icona del divertimento notturno, la discoteca Pop di Diano San Pietro. Ha chiuso definitivamente i battenti il famosissimo locale attivo per oltre 50 anni.



Una vera e propria icona del suo genere che ha fatto ballare generazioni di giovani della riviera dei fiori e non solo. Tantissimi gli artisti che sono transitati da questa discoteca.



Con l’avvio dei lavori per il popolo della notte della provincia di Imperia si chiude un’epoca. Al posto del Pop nascerà un parcheggio. Una notizia che sicuramente farà discutere e che riporterà alla luce dei nostri lettori i tanti ricordi delle serate trascorse in questo locale.