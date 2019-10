Sanremo: chiusura strada per San Romolo, Gianni Calvi non è d'accordo con le lodi all'amministrazione

Gianni Calvi interviene a seguito di una mail di un lettore: “Rispondo volentieri al Gentile lettore che loda l'operato del sindaco in merito alla chiusura al traffico veicolare e pedonale della, per brevità chiamata, Strada per San Romolo.

Il sindaco ha pensato alla nostra sicurezza dopo oltre 6 mesi? Beh bisogna ammettere che ci ha pensato bene ed a lungo!! Contenzioso con la ditta? Forse per un limite di tonnellaggio, si narra e pare ci siano le foto, apparso il giorno seguente del disastro? Per mesi sopra la frana è passato il mondo intero e per una ramata di pioggia fermate il mondo che voglio scendere?

Strada alternativa dove è presente da anni un piccolo smottamento di terra in curva che invece di essere rimosso è stato segnalato con un cartello: grazie lo sapevamo già!!

Gianni Calvi”.